Rafa e Waldschmidt não recuperam a tempo e falham convocatória para o Famalicão

Rafa e Waldschmidt não recuperaram a tempo das respetivas lesões e ficam de fora da lista de 20 convocados do Benfica para a receção ao Famalicão, esta segunda-feira, às 19h00.

O internacional português está a contas com um traumatismo no joelho esquerdo e falhou já o último jogo contra o Vitória de Guimarães. Já Waldschmidt falhará o terceiro jogo seguido, devido a um traumatismo no pé esquerdo.

Jardel, com rotura muscular na coxa direita, e André Almeida, com rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, são as outras ausências. Destaque para mais uma convocatória do jovem defesa-central Morato, que habitualmente alinha pela equipa B.

O jogo desta noite marca ainda o regresso do treinador Jorge Jesus, que esteve ausente devido a infeção com Covid-19, mas está recuperado e regressa ao comando técnico da equipa.

Os 20 convocados

Guarda-redes: Helton e Odysseas



Defesas: Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto e Morato;

Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho;

Avançados: Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.