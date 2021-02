Jorge Jesus. "Quando cheguei disse que íamos arrasar, mas foi a Covid que arrasou" o Benfica

O treinador do Benfica, recuperado do novo coronavírus, lembra que quando chegou disse que o Benfica ia "arrasar, mas foi a Covid que arrasou".

Na flash interview à Btv, Jorge Jesus lembra que "não tem sido fácil, estive 15 dias sem ver os jogadores. Esta Covid arrasou o Benfica, e isto não é desculpa. Tirou a equipa técnica durante três semanas, a equipa médica. Dos 27 jogadores, só três (Chiquinho, Rafa e Samaris) é que não tiveram. Isto não é uma constipação".

“A equipa perdeu confiança mas felizmente não vamos ter mais problemas de Covid e recuperar a equipa. Temos dado bons sinais defensivos. A primeira meia hora foi muito boa”, acrescenta.

O técnico encarnado lembra: “Tens 10 jogadores em casa, depois eles voltam e vão mais oito. Isto tira confiança e competitividade. Eu não vejo os meus jogadores, parece uma equipa-fantasma”.

“Se acreditarmos na Ciência vamos ficar imunes e treinar todos juntos, a ganhar níveis técnicos, táticos e teres 70 minutos de nível alto e não apenas meia hora", referiu.

Jesus olha para a frente: “A partir de hoje deixamos de ter os jogadoers doentes. Nenhum dos meus adversários teve e pode acontecer a eles. Nós sabemos o que sentimos naquela casa. Cinquenta pessoas foram infetadas. Se isto não tem influência num grupo, então não sei".



O líder encarnado também foi questionado sobre a falta de grandes penalidades a favor do Benfica no campeonato. "Não dá para perceber. No último jogo houve penálti sobre o Pizzi, não marcado. Na dúvida nunca é penálti. Temos penáltis mas é na Liga Europa. Já tivemos vários casos, pelo menos para o VAR ir ver. Nem se dão ao trabalho de ir ver... mas o problema do Benfica não é esse", disse.