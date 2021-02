Jesus ignora recomendação médica para voltar ao banco do Benfica

O treinador de 66 anos testou positivo à Covid-19 no dia 29 de janeiro , depois de ter uma infeção respiratória. Jesus não orientou os últimos três jogos da equipa: vitória contra o Belenenses SAD na Taça de Portugal, derrota no dérbi contra o Sporting e empate em casa contra o Vitória de Guimarães. João de Deus regressa à sua posição de treinador-adjunto.

"Este desafio com o Famalicão ficará assinalado pelo regresso ao banco de Jorge Jesus, o qual, assintomático há três dias, faz questão de já estar junto da equipa hoje, apesar de lhe ter sido recomendado, pelos médicos que o acompanham, que descansasse mais uns dias na sequência do período de ausência forçada devido à Covid-19", pode ler-se, na nota.

Jorge Jesus ignorou recomendações médicas para regressar ao banco do Benfica esta terça-feira, depois de ter recuperado da infeção por Covid-19. Através da "newsletter" oficial do clube, as águias revelam que o técnico foi aconselhado a repousar por mais alguns dias.

O Benfica anunciou na noite de domingo que Jorge Jesus estava recuperado e iria orientar a equipa no jogo contra o Famalicão. Em comunicado, os encarnados confirmaram que o técnico realizou exames no Hospital da Luz que comprovaram "uma melhoria substancial do seu quadro clínico face à infeção respiratória por SARS-CoV-2, contraída no final do mês de janeiro".

"Após ter apresentado uma ausência de sintomas nos últimos três dias, Jorge Jesus estará de regresso ao banco do Benfica no primeiro jogo da segunda volta do campeonato", afirmou o clube.

Nesse sentido, Jesus regressa ao banco frente ao Famalicão, no jogo em que os encarnados têm a possibilidade de recuperar os pontos perdidos na jornada anterior, pelo menos, para FC Porto e Braga, que empataram (2-2) no jogo de abertura da ronda 18.

Em caso de vitória sobre o Famalicão, o Benfica volta a igualar o Braga no terceiro lugar e fica a três pontos do FC Porto. A diferença para o Sporting só ficará definida após o jogo dos leões em Barcelos na terça-feira.