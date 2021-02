Jesus de regresso no dia em que o Benfica pode recuperar pontos

Jorge Jesus vai regressar ao banco do Benfica, esta tarde, frente ao Famalicão, no jogo em que os encarnados têm a possibilidade de recuperar os pontos perdidos na jornada anterior, pelo menos, para FC Porto e Braga, que empataram (2-2) no jogo de abertura da ronda 18.

Em caso de vitória sobre o Famalicão, o Benfica volta a igualar o Braga no terceiro lugar e fica a três pontos do FC Porto. A diferença para o Sporting só ficará definida após o jogo dos leões em Barcelos na terça-feira.