​“Ficar em casa nesta altura deve ser das coisas mais complicadas da vida de Jorge Jesus”

Marques Pedrosa, antigo vice-presidente do Estrela da Amadora e amigo de Jorge Jesus, acredita que o treinador do Benfica sofreu muito com o distanciamento que foi obrigado a manter dos seus jogadores, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19. Mais ainda numa fase negativa a nível de resultados.

“Para o Jorge deve ser das coisas mais complicadas que teve na vida”, diz Marques Pedrosa, em entrevista à Renascença.



Jesus já tinha estado isolado no Brasil, quando treinou o Flamengo, mas contexto, então, era bem diferente, porque os cariocas atravessavam um bom momento.

Recuperado de Covid-19, já com teste negativo, Jesus ainda não está a treinar a equipa, durante a semana, mas regressa hoje ao banco, frente ao Famalicão, após três jogos em que o Benfica foi orientado por João de Deus.

Jesus não desiste da luta pelo título

O adjunto disse, logo após a derrota em Alvalade, quando o Benfica ficou a nove pontos do Sporting - agora está a 11 -, que ninguém no clube "atira a toalha ao chão" na luta pelo título.