Avós e Idosos. “Tesouros para a família e a sociedade”

Veja também:

“O Papa tem chamado a atenção para o ‘tesouro’ dos avós e dos idosos, quer para a família, quer para a sociedade”, afirma o presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, em declarações à Renascença.

A propósito do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que se vai assinalar em julho, D. Joaquim Mendes aponta as diversas iniciativas que Francisco tem vindo a promover com vista à “valorização do dom da longevidade e da sua riqueza”.

Por exemplo, depois de, através do Dicastério dos Leigos, Família e Vida, ter promovido um Congresso Internacional da Pessoa Idosa, “na exortação apostólica “Cristo Vive”, na sequência do Sínodo de 2018 sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, no capítulo VI, intitulado “jovens com raízes”, o Papa sublinha a importância da relação dos jovens com os idosos e o seu contributo para ajudar os jovens a descobrirem a memória, a riqueza viva do passado”.

E, nesse mesmo documento da Igreja, Francisco pede “aos anciãos – avós e idosos – que sejam guardiães da memória e a transmitam aos jovens, para, a partir dela, os jovens poderem construir com segurança o futuro, alicerçado nas suas raízes familiares, religiosas e culturais”.

Por outro lado, o Papa “convida os jovens e anciãos a caminharem juntos, para puderem estar bem enraizados no presente e, a partir dele, frequentarem o passado para aprender com a história e alimentar os seus sonhos de futuro”.