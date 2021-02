Surto com pelo menos 25 casos em lar no concelho de Arraiolos

Um surto de covid-19 foi detetado no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, em Arraiolos (Évora), com pelo menos 25 infetados, sobretudo utentes, que já foram transferidos para outras instalações na sede de concelho.

Em comunicados publicados na sua página na rede social Facebook, a Misericórdia de Vimieiro indicou que a testagem realizada na semana passada a utentes e funcionários do lar resultou em resultados positivos de 22 idosos, tendo um deles sido internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), e três trabalhadores.

Os outros 21 residentes infetados foram transferidos, no sábado, para a Zona de Concentração e Apoio à População de Arraiolos (ZCAP), no Pavilhão Multiusos.

Contudo, a Câmara de Arraiolos, em comunicado também publicado no Facebook, alude a 23 utentes infetados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 22 foram transferidos para a ZCAP, encontrando-se um idoso hospitalizado, assim como os três funcionários.

Para a estrutura de acolhimento em Arraiolos, seguiu também uma equipa de funcionários da Misericórdia de Vimieiro que "irá prestar todos os cuidados necessários ao seu bem-estar, ao longo do processo de convalescença", explicou a Santa Casa.

Esta decisão, segundo a instituição, foi baseada na "opinião especializada de técnicos de Saúde (médicos e enfermeiros), da Área Social e das coordenadoras dos setores de apoio direto aos idosos".

A ZCAP é um "espaço totalmente equipado com todas as condições de conforto e segurança", garantiu a Santa casa da Misericórdia de Vimieiro, referindo que no seu lar de idosos decorriam atualmente obras, pelo que as condições logísticas "poderiam não corresponder às necessidades destes utentes".

Os utentes que se encontram na ZCAP "encontram-se estáveis, com sintomas ligeiros" e aqueles que "ficaram no Lar de Idosos da Santa Casa" também "se encontram estáveis, cada um de acordo com o seu estado de saúde", assinalou a instituição.

Na passada quinta-feira, o vice-presidente da Câmara de Arraiolos, Jorge Macau, já tinha assinalado à agência Lusa que as preocupações no concelho estavam agora viradas para este lar, com 66 utentes, onde já tinham sido detetados 15 casos de covid-19 entre os residentes, através de testes rápidos na instituição.

Nessa sequência, a Autoridade de Saúde Pública procedeu, então, à realização de testes PCR a todos os utentes e funcionários, que identificaram os casos de infeção.

