Covid-19. Portugal rejeita ajuda da Galiza para receber doentes

"O Ministério da Saúde agradece a disponibilidade manifestada pelo Conselheiro de Saúde da Galiza no sentido de ajudar Portugal e particularmente a região Norte, mas neste momento as unidades da região estão a conseguir dar resposta às necessidades", justifica o ministério, em resposta enviada à agência Lusa.

Portugal rejeitou a disponibilidade da Galiza para receber doentes com Covid-19, dado que as unidades da região Norte estão a conseguir dar respostas às necessidades, disse à Lusa o Ministério da Saúde nesta domingo.

O presidente da Junta (Governo) da Galiza (na fronteira Norte com Portugal), Alberto Núnez Feijóo, confirmou nesse dia que já tinha oferecido a Portugal a possibilidade de receber pacientes na rede de hospitais da região, mais precisamente no hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

O presidente da região da Galiza revelou também que já havia falado há alguns dias com o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, e que as autoridades de saúde portuguesas estavam em contacto com as autoridades de saúde desta comunidade autónoma.

Lisboa "sabe perfeitamente bem que a Galiza é um território que tem estado especialmente unido a Portugal desde há séculos", afirmou Feijóo.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez 2.310.234 mortes entre 105.750.940 casos de infeção em todo o mundo desde dezembro de 2019, segundo um balanço da agência AFP às 11h00 deste domingo.

Em Portugal, morreram 13.954 pessoas dos 761.906 casos de infeção confirmados, de acordo com oboletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.