Balanço DGS. Mais 204 mortes e 3.508 novos casos de Covid-19

O número de doentes internados volta a subir (mais 90, para um total 6.248), depois de no sábado se ter registado a maior descida, em termos absolutos, no número de doentes internados. Contudo, nas unidades de cuidados intensivos estão menos 26 doentes (num total de 865).





No que toca a regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a destacar-se: aqui pertencem 40,9% dos novos casos registados no país e 49% das mortes com Covid-19.

Segue-se a região Norte, com 27,3% dos novos casos e 19,1% dos óbitos. A região Centro reúne 19,6% das mortes e 19,3% do total de novas infeções (mais 100 óbitos e 1.435 novos casos).

Os Açores voltam a destacar-se pela positiva, sem mortes com Covid-19 e apenas oito novos casos. Na Madeira, há a registar dois óbitos e 136 novos infetados.

No Alentejo, foram registados 154 novos casos e 13 óbitos associados ao novo coronavírus, enquanto no Algarve os números são de 142 para as infeções e 10 para os óbitos.

Neste domingo, não há mortes nas faixas etárias mais baixas. A primeira morte aparece entre os 40 e os 49 anos.