Aulas para o ensino secundário também chegam à RTP Memória

A partir de amanhã, 8 de fevereiro, as aulas do #EstudoEmCasa para o Ensino Secundário chegam também à televisão, anunciou o Ministério da Educação num comunicado enviado à comunicação social.

Os 75 blocos pedagógicos temáticos semanais produzidos para o Ensino Secundário, que desde o início do ano letivo têm vindo a ser disponibilizados na RTP Play, vão passar a estar acessíveis na posição 8 (posição 9 nos Açores e na Madeira) da televisão digital terrestre (TDT), num espaço ainda sem programação, que será utilizado temporariamente, e na posição 444 das operadoras de cabo.

Deste modo, o #EstudoEmCasa passa a estar disponível na televisão, do 1.º ao 12.º ano de escolaridade, de segunda a sexta-feira, com a função de reforçar as aprendizagens num contexto síncrono e/ou assíncrono, quer para o trabalho autónomo dos alunos, quer para o enriquecimento dos recursos didáticos dos professores.