Rússia vence ATP Cup

Os tenistas Daniil Medvedev e Andrey Rublev conquistaram a primeira ATP Cup para a Rússia, ao vencerem a Itália na final, por 2-0, em Melbourne.

Rublev, número oito do mundo, impôs-se a Fabio Fognini, 17.º, por 6-1 e 6-2, em 61 minutos, antes de Medvedev, quarto, conseguir o ponto decisivo para a seleção russa, ao vencer Matteo Berrettini, 10.º da hierarquia, por 6-4 e 6-2, em 1h21.

Esta foi a 14.ª conquista de Medvedev, de 24 anos, que tinha terminado o ano de 2020 a erguer os troféus das ATP Finals, em Londres, e com a vitória no Masters 1.000 de Paris.

Já Rublev, de 23, somou o oitavo título da carreira, depois de ter vencido cinco torneios no ano passado, em Viena, São Petersburgo, Hamburgo, Adelaide e Doha, um registo ímpar, numa temporada amputada pela pandemia de covid-19.

A Rússia sucede no historial da competição à Sérvia, do número um do mundo Novak Djokovic, que tinha vencido a primeira edição da ATP Cup em 2020.