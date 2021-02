Nota 2 para Artur Soares Dias. “Segundo amarelo ao Corona é exagerado”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Artur Soares Dias, o árbitro que dirigiu o Sp. Braga – FC Porto. “Arbitragem irregular”.

Paulo Pereira considera que o segundo amarelo ao Corona é exagerado.

Sobre as dúvidas no segundo golo do Sp Braga, o especialista em arbitragem da Renascença considera que a bola não saiu na totalidade e, por isso, o golo é legal.

Já quanto ao penálti a favor do FC Porto no primeiro tempo, é “desnecessário e claro”. “Boa decisão”.

Artur Soares Dias teve um “critério miudinho” na primeira parte, mas desconcentrou-se na segunda parte.

Nota ainda para uma “distração grosseira” para o árbitro assistente num lance de fora de jogo no ataque arsenalista.