FC Porto e Sporting Braga defrontam-se no jogo grande da 18.ª jornada da I Liga

O FC Porto, segundo classificado, procura regressar neste domingo às vitórias na I Liga de futebol e reaproximar-se do líder do Sporting na deslocação ao campo do Sporting da Braga, terceiro, no jogo grande da 18.ª jornada.

No encontro que arranca com a ronda, o FC Porto vai tentar colocar-se provisoriamente a três pontos do Sporting, que só entra em campo na terça-feira no terreno do Gil Vicente, e entrar novamente no caminho dos triunfos, depois do nulo com o Belenenses SAD na última jornada.

Por seu lado, o Sporting de Braga tem a possibilidade de igualar os campeões nacionais no segundo lugar e complicar ainda mais a vida ao Benfica, que divide o quarto posto com o Paços de Ferreira e que recebe na segunda-feira o Famalicão.