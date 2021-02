Carvalhal. “Acreditámos sempre”

O treinador do Sp. Braga elogia a crença dos seus jogadores na partida contra o FC Porto, o que permitiu conquistar um ponto nos descontos.

Carlos Carvalhal não tem dúvidas: “Acreditámos sempre e estivemos sempre inteiros no jogo”.

“A equipa nunca perdeu a integridade, mesmo a perder por 0-2, estivemos sempre sólidos. As minhas sensações são falíveis, mas fiquei com a ideia de que o jogo estava a ser muito dividido, com oportunidades para os dois lados, muito disputado e físico a meio-campo”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico arsenalista reforça que a sua equipa entrou bem, “mas sofrer o segundo golo foi um duro golpe no que queríamos fazer”.

“Fomos fazendo alterações, modiquei a forma de jogar para, no fundo, dar mais problemas ao adversário. Já antes da expulsão do Corona estávamos com ascendente e com mais um ficámos por cima. Encostámos o FC Porto lá atrás, não tivemos a tentação de meter as bolas no dito chuveirinho. Chegámos ao 2-2 com muito mérito”, acrescentou.

Sp. Braga e FC Porto empataram 2-2 na Pedreira. O Sporting pode fugir, ainda mais, na frente e o Benfica pode tentar aproximar-se.