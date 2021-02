O Eintracht Frankfurt venceu o Hoffenheim, por 3-1, em mais uma partida da liga alemã de futebol.

O avançado português André Silva voltou a estar em destaque e a marcar. É o quinto golo nos últimos três jogos e são já 17 só na Bundesliga.

Com mais esta vitória, o Eintracht Frankfurt mantém o 4º lugar do campeonato, com 36 pontos.

A liderança é do inevitável Bayern Munique, com 48 pontos.