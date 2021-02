Abel Ferreira perde e está fora da final do Mundial de clubes

O Tigres, do México, derrotou o Palmeiras, por 1-0, na meia-final do Mundial de Clubes, da FIFA, que se disputa no Qatar.

O golo decisivo foi apontado pelo francês Gignac, de grande penalidade, no início da segunda parte.

O Palmeiras não demonstrou grande poder ofensivo e só a partir dos 70 minutos procurou verdadeiramente o golo.

É a primeira vez que uma equipa da Concacaf chega à final da prova.

Bayern de Munique e o Al Alhi, do Egipto, são os outros dois semi-finalistas.

[em atualização]