António Casalinho: “O Prix de Lausanne pode mudar completamente o meu futuro”

Dançar na sombra

A professora cubana, que vive em Portugal desde 1996 e que criou uma academia de dança em 1998, apostou decisivamente na profissionalização de bailarinos em 2015, fundando o Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez.

De então para cá soma todos os anos triunfos em competições internacionais destinadas a jovens bailarinos, atraindo a Leiria dezenas de estudantes de dança de vários pontos do mundo.

Atualmente ensina cerca de seis dezenas de alunos de Itália, Japão, Espanha, Argentina, México, Brasil, Uruguai, Roménia, Inglaterra, Eslovénia, Países Baixos ou Suíça.

"Há famílias inteiras que se mudam para Leiria para os seus filhos aprenderem aqui", realça Annarella Sanchez, que justifica essa capacidade de atração com "a qualidade do corpo docente, as boas instalações, a tranquilidade da cidade e a disciplina do trabalho":"Os pais vêm atrás da segurança que lhes dou, porque os seus filhos não vêm para aqui passar o tempo, mas sim para se formarem bailarinos", comentou.

Annarella Sanchez, que já colocou a bailarina Matilde Rodrigues no Birmingham Royal Ballet, de Inglaterra, e João Gomes, no Sibiu Ballet, da Roménia, lamenta, contudo, a falta de reconhecimento por estar fora de Lisboa e do Porto.

"É uma luta constante. Leiria continua a ser província, por melhor trabalho que façamos ou por mais prémios que se ganhem. O Prix de Lausanne não vai mudar nada na forma como somos olhados em Portugal. Na Companhia Nacional de Bailado alguns bailarinos reconhecem o que fazemos, mas nunca vi o diretor interessado em que o António [Casalinho] vá lá dançar", conclui.