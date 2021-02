Sérgio Conceição lamenta “hipocrisia” da APAF

O treinador do FC Porto ainda não esqueceu o Belenenses SAD – FC Porto e responde ao comunicado da associação de árbitros (APAF).

"A APAF devia preocupar-se em defender os árbitros, sem dúvida nenhuma. Principalmente em perceber o contexto e o ambiente em que estão inseridos. Não é normal um árbitro, que está numa pressão enorme, envolvido numa polémica, ser nomeado para um jogo do FC Porto, um rival do Sporting. É isso que a APAF se tem de preocupar. Além do que são as declarações que treinadores possam fazer, por se sentirem injustiçados, pela integridade dos seus jogadores, que só é defendida pelos cartões amarelos e vermelhos”, referiu Sérgio Conceção.

O técnico dos dragões considera “hipocrisia e fazer grandes comunicados”.

Segundo Conceição, os elementos da APAF “defendem a sua dama e eu os meus jogadores".

O lance mais polémico foi o que resultou da lesão de Nanu na área da Belenenses SAD. Os portistas pediram penálti, mas o árbitro e o VAR nada assinalaram.

A APAF apresentou queixa contra Sérgio Conceição depois de este se ter queixado de ter sido “roubado”.