Nanu fez tratamento no centro de estágio do FC Porto

O defesa Nanu, transportado ao hospital após choque com guarda-redes da Belenenses SAD na última partida, esteve presente no centro de treinos do FC Porto.

Os dragões realizaram este sábado o último treino antes do encontro com o Sp. Braga, mas o destaque foi para a presença de Nanu.

O jogador pareceu bem disposto e esteve à conversa com vários colegas de equipa.

Segundo um comunicado dos azuis e brancos, Nanu "continua em repouso, tendo apenas realizado tratamento ao traumatismo cervical e no ombro direito".

No boletim clínico dos dragões continuam também Marcano, Mbaye e Otávio.