Líder do CDS só aceita congresso antecipado depois das eleições autárquicas

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, assume que cometeu erros que “ nem tudo correu da maneira como gostaria”, mas acredita que tem condições para continuar e “para fazer mais e melhor”.

“Como institucionalista que sou, bato-me para que as instituições sejam preservadas, sem que o debate interno as coloque em causa. Os mandatos são para cumprir e eu quero executar o projeto para o qual fui mandatado pelos militantes, que tem a duração de dois anos”, disse Francisco Rodrigues dos Santos no discurso em que apresenta a moção de confiança ao Conselho Nacional do partido, que está reunido neste sábado.

“Não se fazem balanços a meio do mandato. Os que nos seguem lá fora e até muitos cá dentro, não entenderão que na altura da mais grave crise de saúde pública que enfrentamos, em que tantos portugueses sofrem privações, o CDS esteja dividido em guerras, empenhado em provocar a precipitação de um congresso no atual contexto do país, quando tem órgãos democraticamente eleitos”, prossegue Francisco Rodrigues dos Santos, que dedicou o inicio do seu discurso ao ataque aos seus adversário que diz serem uma elite, enquanto que ele é um representante das bases.

“Na minha eleição não tive “cunhas”, não fui entronizado por “barões”, e não recebi favores de padrinhos. Fui escolhido pelas bases, por gente humilde e abnegada, a maior parte anónima e sem voz, há muito ignorada pela cúpula do partido, a mesma que durante demasiado tempo se alimentou do seu trabalho para satisfazer as suas agendas”, acusou o presidente do CDS, que foi eleito há um ano, no congresso de Aveiro.

“Ao longo do último ano, eu e a minha equipa tivemos de começar a reerguer um partido que o rumo anterior deixou arruinado financeiramente, desacreditado e à mercê da concorrência de novas forças políticas que favoreceu que surgissem pela primeira vez. Sobre a gestão fracassada de quem guiou o partido até ao congresso de Aveiro e sobre o estado em que o encontrámos, nunca ouvimos uma única explicação”, continuou Francisco Rodrigues dos Santos, que considera ser este Conselho Nacional é a ocasião para discutir as responsabilidades de quem conduziu o partido até ao ano passado.

“Hoje talvez seja uma ocasião favorável para, pela primeira vez, ouvirmos alguns desses responsáveis responderem politicamente pela estratégia que defenderam, pelo programa que construíram, pelas opções que levaram à preterição do partido em véspera de eleições em benefício do conforto da vida privada, pela dívida exorbitante que deixaram e pelos piores resultados de sempre que obtiveram”, afirmou o presidente do CDS, numa alusão a Adolfo Mesquita Nunes, que foi vice-presidente de Assunção Cristas e responsável pelo programa eleitoral de 2019 e que agora quer um congresso antecipado.

