Conselho Nacional ainda com 60 inscrições para intervenção

Sessenta conselheiros estavam, às 22:30, inscritos para intervir no Conselho Nacional do CDS-PP, que arrancou cerca do meio-dia, pelo que a moção de confiança à Comissão Política Nacional não deverá ser votada antes da 01:30 de domingo.

Cada um dos conselheiros nacionais tem direito a usar da palavra durante três minutos, mas quase nenhum dos centristas ouvidos até agora conseguiu cumprir o tempo.

A reunião arrancou pelas 12:10 e estão previstas, pelo menos, mais três horas de trabalho pela frente.

Assim, a moção de confiança à Comissão Política Nacional, apresentada pelo presidente do partido, não deverá ser votada antes da 01:30.

Cerca de 250 membros do Conselho Nacional do CDS-PP estão reunidos desde as 12:10, por videoconferência, para discutir e votar uma moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, depois de o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes ter proposto a realização de um congresso eletivo antecipado (antes das autárquicas) e ter anunciado que será candidato à liderança caso essa reunião magna aconteça.

Depois de ter indicado que colocaria à consideração do órgão máximo do partido o método de votação desta iniciativa, o presidente do Conselho Nacional afirmou que estava "assumida a proposta de voto secreto por via digital", após uma intervenção do líder, na qual Francisco Rodrigues dos Santos apontou não ter "medo" que a votação seja secreta.

Os trabalhos arrancaram à porta fechada, mas foram abertos aos jornalistas a partir das 15:45, após decisão do Conselho Nacional, estando a comunicação social a acompanhar a reunião na sede do CDS, em Lisboa, através de uma televisão.