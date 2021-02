CDS. Está aberto o conselho nacional

Já começou o conselho nacional do CDS, cujos trabalhos se iniciaram com mais de uma hora de atraso (estava previsto para as 11h00). O objetivo desta reunião é decidir a moção de confiança à direção de Francisco Rodrigues dos Santos.

Para já, decorrem discussões regimentais, com os conselheiros a debater como será feita a votação.

Na sexta-feira, o conselho de jurisdição do partido deu razão aos apoiantes de Adolfo Mesquita Nunes e decidiu que o voto deve ser secreto, mas o presidente do conselho nacional, Filipe Anacoreta Correia, entende que o conselho nacional é que é soberano para tomar a decisão sobre a forma como deve ser votada a moção.