Homem atropelado no Estoril. Condutor em fuga

Um homem foi atropelado mortalmente neste sábado de manhã, na Avenida Marginal, perto da estação de comboios do Estoril.

De acordo com o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o suspeito do atropelamento encontra-se em fuga.

“Um homem com cerca de 64 anos foi atropelado. O autor fugiu do local”, refere o comissário José Merca à Renascença.

As informações sobre as circunstâncias do sucedido são ainda poucas. A mesma fonte adianta o acidente ocorreu “cerca das 7h00” e que a PSP está “em diligências para conseguir identificar o condutor”.