Funerárias na linha da frente. “São muitos dias de sofrimento e não sabemos quando vai acabar”

Outra solução para acelerar o processo de cremação, aponta Carlos Almeida, passa por levar os corpos para crematórios fora dos centros urbanos. “Neste momento, tem de se andar pelo menos 100 quilómetros para fora de Lisboa. Em Setúbal, canaliza-se quase tudo para Santarém. Almeirim é uma hipótese, Entroncamento a seguir. Leiria tinha para dois dias depois”.

A solução implica o custo acrescido do aluguer de um carro próprio para o transporte do cadáver. No entanto, o agente funerário explica que deixar o corpo, dias seguidos, numa câmara frigorífica de um crematório, pode sair ainda mais caro.

“Enquanto o cadáver está no contentor do hospital, é custo zero para todos, porque é horário público. Quando é transferido para a câmara de frio do cemitério, privada ou de gestão municipal, é cobrado um x ao dia, dependendo do local onde fica”.

Em média, os custos diários rondam os 50 euros. A Câmara de Lisboa cobra 30 ou 40 euros por dia. As entidades privadas, como a Servilusa, chegam a cobrar 60.

"Isto é tudo uma questão de avaliação de custos. Às vezes, não é preferível fechar-se logo o tema?, remata Carlos Almeida.