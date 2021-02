Balanço DGS. Mais 214 mortes e 6.132 novos casos de Covid-19 em 24 horas

No grupo dos recuperados, estão 14.317 pessoas, fazendo baixar para 148.359 o número de casos ativos no país. São menos 8.399 neste sábado.

Portugal regista, neste sábado e de acordo com o último boletim da Direção-Geral de Saúde, mais 6.132 casos de Covid-19, a que se juntam 214 mortes com a doença causada pelo novo coronavírus.

Olhando para o mapa, a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a liderar os contágios e o número de óbitos: mais 3.356 infeções (54,7% dos novos casos) e mais 99 mortes com Covid-19 – quase metade (46,3%) do total de casos nas últimas 24 horas.





Por género, são as mulheres as mais infetadas pelo novo coronavírus (417.488 vs 344.171), mas são os homens que a Covid-19 mais mata (6.999 vs 7.255).