Balanço DGS. Mais 214 mortes e 6.132 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Portugal regista, neste sábado e de acordo com o último boletim da Direção-Geral de Saúde, mais 6.132 casos de Covid-19, a que se juntam 214 mortes com a doença causada pelo novo coronavírus. No grupo dos recuperados, estão 14.317 pessoas, fazendo baixar para 148.359 o número de casos ativos no país. São menos 8.399 neste sábado. Entre o número de óbitos, registo de uma morte na faixa etária até aos 9 anos, uma nos 30-39 e cinco nos 40-49. Segundo a DGS, a criança que morreu tinha sete meses e múltiplas complicações congénitas. É o segundo óbito com Covid-19 na faixa etária entre os zero e os 9 anos desde o início da pandemia. Morreu num hospital da região de Lisboa e Vale do Tejo. No lado positivo dos dados agora conhecidos, destaque para menos 254 pessoas internadas nos hospitais portugueses e menos 13 em cuidados intensivos. É a maior descida, em termos absolutos, no número de doentes internados. Face a sexta-feira, representa uma quebra de 4%. No que toca aos cuidados intensivos, contudo, e apesar de haver menos pessoas aqui internadas, a tendência de crescimento mantém-se.



Olhando para o mapa, a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a liderar os contágios e o número de óbitos: mais 3.356 infeções (54,7% dos novos casos) e mais 99 mortes com Covid-19 – quase metade (46,3%) do total de casos nas últimas 24 horas. Os Açores aparecem na ponta oposta, com mais seis casos e nenhuma morte associada ao novo coronavírus. Pelo menos, ficam, por ordem decrescente de casos: região Norte (1.227 e 44 mortes)

região Centro (960 novos casos e 48 óbitos)

Alentejo (mais 315 casos e 15 mortes)

Algarve (147, seis)

Madeira (121, dois)