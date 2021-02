Basquetebol feminino. Portugal perde com a Bélgica

A seleção feminina de basquetebol perdeu 69-65 contra a Bélgica, na última partida de qualificação para o Europeu de 2021.

Ao intervalo, as belgas – líderes invictas do grupo C – venciam por 36-35.

A equipa das quinas até foi superior nos ressaltos (40 contra 30).

Destaque para Sofia Silva (16 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências), Maria João Correia (15 pontos, 6 ressaltos, 3 assistências e um roubo de bola) e Maria Kostourkova (12 pontos, 7 ressaltos, 1 assistência).

Portugal terminou a qualificação com uma vitória e cinco derrotas. A Bélgica é a seleção que segue para a fase final.