Carvalhal. “100% de ambição” em conseguir vitória contra FC Porto

O treinador do Sp. Braga quer vencer o FC Porto e garante 100% de ambição para o conseguir.

Carlos Carvalhal refere que o seu grupo de trabalho olha “para cada jogo como se fosse o último”.

“O próximo jogo é contra o Porto, um adversário difícil, com um treinador extremamente competente e é a equipa campeã em título. Temos 100% de respeito pelo Porto, mas temos 100% de ambição. A nossa ambição passa por discutir os três pontos e procurar chegar à vitória desde o primeiro minuto”, refere.

Em declarações aos órgãos do clube, o técnico arsenalista reafirma que a ideia é “utilizar o onze mais forte”.

No entanto, lembra que a jogar “de três em três em dias não se recupera totalmente, e em determinada altura com essa falta de recuperação existe risco de lesão”.

“Nós somos obrigados devido a isso a fazer alterações, são um imperativo para uma densidade competitiva como esta. No início do ano quisemos um plantel curto, mas com confiança em todos os jogadores para jogar e no fundo é isso que temos feito desde o início do campeonato", acrescenta.

Terminou a primeira volta do campeonato com os “guerreiros do Minho” em terceiro lugar na tabela. Carvalhal faz um balanço “extremamente positivo”, até agora.

"Estamos bem classificados no campeonato, atingimos o limite na Taça da Liga, estamos nas meias-finais da Taça de Portugal e fizemos uma prova brilhante na Liga Europa, não só pelos resultados e pela qualificação, mas fundamentalmente pelas exibições e pelos golos marcados. Faço um balanço extremamente positivo e mais valorizado ainda pela densidade de jogos fora do normal", refere.

O Sp. Braga defronta o FC Porto, este domingo, às 20h45. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.