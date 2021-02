O Conselho de Arbitragem retirou a nomeação de Hélder Malheiro para dirigir o jogo Farense - Moreirense, da 18.ª jornada.

Em causa estará a decisão do árbitro de validar o segundo golo o Gil Vicente no desafio contra o Boavista, no Bessa.

O juiz da partida ainda foi alertado pelo VAR para um eventual empurrão de Pedro Marques a Devenish e foi ver o lance, mas confirmou a validade do golo.

Hélder Malheiro foi substituído pelo árbitro Iancu Vasilica.