Portimonense. Honda já de camisola vestida, falta oficializar

O Portimonense ainda não oficializou a contratação, mas o principal patrocinador do clube já mostra fotografias de Keisuke Honda com as cores do clube algarvio.

Na página do CEO da “Ceremony”, Tsukasa Shiga, um dos patrocinadores do clube, aparece Honda com a camisola 4 do Portimonense ao lado de Rodiney Sampaio, presidente da SAD dos algarvios.

O jogador japonês está desempregado, desde que deixou o Botafogo, e, por isso, terá condições de ainda reforçar o clube, apesar de já ter fechado o mercado de transferências.