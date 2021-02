Juventus ganha, Cristiano Ronaldo marca

A Juventus vence a Roma por 2-0, em jogo da jornada 21 do campeonato italiano. Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque.

CR7 marcou o primeiro golo da Vechia Signora, logo aos 13 minutos, e fez o 763.º tento da carreira. O avançado português ainda atirou uma bola ao ferro, também na primeira parte.

O segundo golo do campeão italiano foi apontado por Ibañez, na própria baliza, ao tentar impedir o bis de Cristiano Ronaldo.

A Juve é adversária do FC Porto e a Roma, de Paulo Fonseca, vai defrontar o Sp. Braga na Liga Europa.

Com este triunfo, a Juventus é terceira na Série A, a cinco pontos do líder Inter, mas com menos um jogo. O Milan pode recuperar a liderança, este domingo, se vencer o Crotone.