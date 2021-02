Covid-19. MotoGP em Portugal "não está em causa", mas pandemia pode pôr evento em risco

Evento novamente sem público

O Grande Prémio de MotoGP foi realizado à porta fechada, sem presença de público, depois do evento de Fórmula 1 ter tido problemas de organização, com pouco distanciamento social e as bancadas demasiado preenchidas. Manuel Marinheiro não espera contar com público novamente no evento de MotoGP.

"A expetativa é não podermos receber público. É isso que está regulamentado neste momento, que é a possibilidade de realização de atividades desportivas do escalão maior, como é a MotoGP, mas sem público. Gostaríamos muito de ter público, mas se não for possível, será como no ano passado. Mas não há nenhuma expetativa de termos público", diz.

Numa altura em que a imprensa especializada notícia um possível adiamento do duplo Grande Prémio do Qatar, que iria abrir a época de MotoGP, existe a possibilidade de Portugal receber a primeira corrida da temporada 2021 da modalidade, depois de ter encerrado o calendário em 2020.

Para Manuel Marinheiro, mais do que abrir a época, importante é garantir a realização do mesmo e fazer "tudo o que é possível" para assegurar essa organização.

"Para o desporto é sempre mau o cancelamento de provas. Preferia que o Qatar abrisse a época, até porque era sinal que estaria tudo melhor nessa zona. Eu quero é fazer o Grande Prémio em Portugal, se for o primeiro, no meio ou o último. Às vezes, queremos o último porque pode decidir o campeonato, mas às vezes ele decide-se entretanto. O primeiro significa estar mais próximo dos números mais adversos da pandemia. É gerir a situação dia a dia e fazer tudo o que possamos para realizar o Grande Prémio", termina.

Portugal regista, à data, 156.758 casos ativos de Covid-19 e 13.740 óbitos confirmados. O país registou, esta sexta-feira, mais 258 mortes e 6.916 casos de infeção e, pela primeira vez, há mais de 900 internados em unidades de cuidados intensivos com o novo coronavírus.

O Grande Prémio de Portugal está marcado para 18 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve, recinto que recebeu a prova na época passada no último Grande Prémio da época. O piloto português Miguel Oliveira venceu a corrida e correrá este ano pela KTM no circuito português.

Esta vai ser a 15.ª edição do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, depois de 12 edições, entre 2002 e 2012, terem sido disputadas no autódromo do Estoril e a de 1987 no circuito de Jarama, em Espanha.