Bruxelas já aprovou 17 mil milhões de euros em ajudas estatais de Portugal

“Sei que há grandes dificuldades no setor do turismo, com operadores turísticos, companhias aéreas, hotéis e restaurantes, mas na legislação da UE está previsto um direito ao reembolso e claro que é preciso assegurar que é respeitado”, reforçou Didier Reynders.

A verba já aprovada de ajudas estatais é, assim, um exemplo do que Bruxelas defende como apoios à economia.

As medidas aprovadas para Portugal incluem, por exemplo, os recentemente aprovados programas “Apoiar Restauração” e “Apoiar.PT” que, juntamente com um fundo para as rendas dos estabelecimentos, preveem 1,2 mil milhões de euros para empresas dos setores mais afetados pela crise, como é o caso do comércio, restauração, cultura, alojamento e atividades turísticas.

Outros exemplos são os esquemas de apoio ao emprego nos Açores e Madeira.

Já recordando os severos avisos feitos por Bruxelas à designada lei dos “vouchers” para férias e viagens canceladas, adotada temporariamente pelo Governo português e depois mudada devido às advertências da instituição, Didier Reynders insistiu na “correta aplicação no terreno” das regras comunitárias.

“Foi por isso que acordámos em flexibilizar as ajudas estatais”, argumentou, nesta entrevista à Lusa.

Em causa está o decreto-lei português adotado em abril de 2020 com medidas relativas ao setor do turismo – que previa a emissão de “vouchers” em caso de cancelamento de viagens organizadas por agências de turismo e de reservas em estabelecimentos turísticos e de alojamento local – e que foi depois mudado após insistência de Bruxelas para salvaguardar os reembolsos.