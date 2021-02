​Europa às voltas com as vacinas. Como descalçar a bota?

Os atrasos na vacinação anti-Covid na União Europeia são o ponto de partida para esta edição do "Visto de Fora".



Oliver Bonamici e Begoña Iñiguez analisam o que tem corrido mal no processo de distribuição das vacinas e as críticas de que tem sido alvo a presidente da Comissão Europeia.

No plano nacional, o destaque vai para os casos de vacinação indevida, que levaram à demissão do coordenador do plano de vacinação.

A hesitação do Governo no pedido de ajuda internacional e as consequências do encerramento das fronteiras com Espanha são também debatidos na edição desta semana.