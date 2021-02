Sporting não gastou 16 milhões para Paulinho ser suplente

“O Sporting não ia buscar um jogador e pagar o que pagou neste mercado de inverno para não ser opção. Acredito que sim [que Paulinho vai jogar]”, responde o atual técnico do Almeria B, de Espanha, quando confrontado por Bola Branca com a eventualidade de Paulinho ter entrada direta nas escolhas iniciais de Ruben Amorim no Estádio dos Barreiros.

Ninguém estranhe se o nome de Paulinho figurar como titular na ficha de jogo, do Marítimo – Sporting, esta sexta-feira, para a jornada 17 da I Liga. Rúben Amorim abriu a porta à utilização do jogador que custou 16 milhões de euros e o seu antigo treinador acredita que o ponta de lança vai a jogo.

A transferência do ponta de lança está no "top-10"(...)

Rúben Amorim, após a vitória sobre o Benfica (1-0), referiu-se a Paulinho como " o melhor número 9 do país ", uma ideia partilhada por Nandinho. "Concordo plenamente que é um dos melhores avançados portugueses da atualidade”, declara o treinador que orientou o avançado no Gil Vicente, em 2015/16.

Aos 28 anos, e depois do que mostrou no SC Braga, Paulinho “não tem de mostrar nada”, defende Nandinho, acentuando que se trata de “um jogador que é chamado à seleção e que tem de continuar a fazer o que fazia em Braga – fazer golos e jogar bem para ajudar a equipa.

Nesta entrevista à Renascença, Nandinho descreve o reforço contratado pelo Sporting ao Braga por 16 milhões de euros – a contratação mais cara da história do clube - como um jogador “muito comprometido no treino e no jogo, muito versátil, que no Gil Vicente chegou a jogar como ala direito, na procura de espaços interiores, que é onde se sente bem” e que “nestes últimos anos se foi aprimorando como ponta de lança”.

É convicção do ex-treinador de Paulinho que este “não só vai ajudar a equipa, como vai ajudar os colegas mais jovens no seu crescimento”.