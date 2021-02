Sporting com oportunidade de se distanciar do FC Porto

O Sporting tem oportunidade, hoje na Madeira, de ajustar as contas do luta pelo título a seu favor.O Porto empatou com a Belenenses SAD (0-0), aproximou-se no imediato da liderança, mas caso os leões vençam o Marítimo a diferença aumenta para seis pontos.

A equipa de Rúben Amorim tem a oportunidade de entrar na segunda volta do campeonato com uma folga maior do que os quatro pontos que tinha de vantagem sobre os dragões no início da jornada 17.

O Benfica, que joga com o Vitória de Guimarães, também esta sexta-feira, também tem a possibilidade de ganhar dois pontos ao FC Porto e de ficar a três dos dragões.

Os dois grandes de Lisboa têm duas partidas de grau de dificuldade elevado. O Sporting joga na casa do único clube português que conseguiu derrotá-lo, o Marítimo, para a Taça de Portugal. O Benfica recebe o Vitória de Guimarães, equipa que ainda não perdeu fora de casa na primeira volta, está numa boa série de resultados e, em caso de triunfo, fica a um ponto dos encarnados, e com menos um jogo por disputar.

Quem já aproveitou o empate do FC Porto foi o Sporting de Braga. Na noite de quinta-feira, a equipa de Carlos Carvalhal derrotou o Portimonense (2-1). Está a três pontos dos dragões, ficou a seis do Sporting , tem três de vantagem sobre o Benfica e já garantiu que entra na segunda volta a fechar o pódio da Liga, no terceiro posto.

A jornada 17 fecha esta sexta-feira cheia de pontos de interesse e outro está concentrado no Estádio Capital do Móvel. O Paços de Ferreira recebe o Tondela e tem a possibilidade de ultrapassar o Benfica, caso os encarnados percam com o Vitória de Guimarães.

Em Vila do Conde, Miguel Cardoso procura a primeira vitória pelo Rio Ave, ao segundo jogo pela equipa, frente ao Nacional da Madeira. Já o Boavista, depois de ter conquistado o primeiro triunfo com Jesualdo Ferreira, recebe o Gil Vicente, último classificado, num duelo entre duas equipas aflitas na tabela classificativa.

Acompanhe o andamento dos últimos jogos da primeira volta do campeonato na Renascença e em rr.sapo.pt.

I Liga

Jornada 17

Sexta-feira, 5 de fevereiro

17h00 Rio Ave-Nacional

19h00

Benfica-V. Guimarães

Marítimo-Sporting

21h00

P. Ferreira-Tondela

Boavista-Gil Vicente

Quinta-feira, 4 de fevereiro

Farense-Santa Clara, 1-1

Belenenses SAD-FC Porto, 0-0

Braga-Portimonense, 2-1

Famalicão-Moreirense, 0-2