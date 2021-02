Rúben Amorim: "Nem no título falo, quanto mais sem derrotas”

O treinador do Sporting volta a desvalorizar o aumento de vantagem para FC Porto e Benfica e lembra “tudo pode acontecer”.

Rúben Amorim, questionado sobre o título, o técnico lembra que ainda falta toda a segunda volta do campeonato.

"Não é o caso de imaginar, mas há também o Sp. Braga. Tudo pode acontecer. Estamos na primeira volta, pode acontecer o contrário na segunda. Vamos pensar jogo a jogo e temos é de pensar no Gil Vicente", refere.

Em declarações à Sporttv, o líder leonino remata: "Nem no título falo, quanto mais sem derrotas. O nosso objetivo é chegar ao primeiro jogo da segunda volta sem derrotas e é para isso que trabalhamos".

Sobre o jogo, Rúben Amorim não tem dúvidas: “Foi uma vitória mais do que justa”.

"Penso que o segredo foi marcar primeiro, ajuda sempre. Controlámos sempre o jogo. O Marítimo hoje até se apresentou um pouco com o bloco mais baixo do que foi na Taça de Portugal, mas tivemos qualidade com a bola, muita segurança. Não perdemos bolas na construção, não me lembro de ocasiões do Marítimo. Fomos também muito fortes nas bolas paradas, fomos rigorosos e fizemos o que tínhamos de fazer”, acrescentou.

Questionado sobre os dois reforços que se estrearam, Rúben Amorim deixou elogios.

Paulinho: “É clara a capacidade que tem de nos dar outras coisas. Vai ter de trabalhar muito. É mais um jogador do plantel, mas que nos enriquece muito”.

João Pereira: “A capacidade que demonstrou em cinco minutos, como ele é. Já viu um cartão amarelo, mas a forma como eles se integram no grupo, fico muito feliz".

O Sporting venceu o Marítimo por 2-0, dois golos de Pedro Gonçalves e tem agora seis pontos de vantagem sobre o FC Porto e 11 sobre o Benfica.