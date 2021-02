Mais do que um jogo, uma vida

Do ponto de vista humano foram dramáticos os minutos finais do jogo disputado no Jamor entre Belenenses SAD e Futebol Clube do Porto. E, antes de tudo, o que se deseja é que o atleta portista Nanu consiga ultrapassar as dificuldades que lhe foram criadas por um lance de que saiu lesionado com muita gravidade.

Cremos que esse é, aliás, o aspeto mais gravoso, se nos recordarmos dos quadros arbitrais da nossa praça, integrados por nomes que foram sempre muito considerados, e não apenas a nível nacional.

Fábio Veríssimo esteve em particular destaque num jogo recente no Estádio do Bessa, onde “amarelou” um atleta de forma indevida, como ele próprio viria mais tarde a reconhecer.

Só por isso, aos responsáveis pela arbitragem portuguesa seria recomendável todo o cuidado, poupando-o de nomeações em tempo imediato. A verdade é que o juiz leiriense foi designado logo a seguir para dois jogos, o último dos quais ontem à noite no Estádio do Jamor.

E olhando, finalmente, para os resultados, ressalta o empate portista com reflexos imediatos na sua posição classificativa, que poderá agravar-se se os leões conseguirem vencer no Estádio dos Barreiros a equipa do Marítimo, a única com a qual perdeu nesta temporada, em desafio da Taça de Portugal.

Chega hoje ao fim a primeira volta do campeonato, ficando a faltar 51 pontos para disputar, e como grande novidade a situação de liderança do Sporting, a contrariar aquilo que tem acontecido nos últimos anos