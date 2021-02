Igreja portuguesa celebra Dia Mundial do Doente em Fátima

Veja também:

A Conferência Episcopal Portuguesa vai assinalar de forma especial o Dia Mundial do Doente, que se celebra no dia 11 de fevereiro.

Neste contexto, o cardeal D. António Marto vai presidir à celebração da eucaristia na basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, às 11h00.

“A missa, que não contará com a participação de fiéis devido à situação de pandemia que o país atravessa, será transmitida pelos meios de comunicação social (Rádio Renascença e TV Canção Nova) e digital (Santuário de Fátima e Agência Ecclesia) e tem como intenção lembrar todos os que sofrem os efeitos da pandemia”, indica a CEP em comunicado.

Em sintonia com a mensagem do Papa Francisco para o 29.º Dia Mundial do Doente, os bispos portugueses consideram ser este o “momento propício para prestar uma especial atenção às pessoas doentes, sobretudo neste momento de pandemia, e a todos aqueles que as acompanham”.

Francisco, na sua mensagem intitulada “Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos”, inspirada no trecho evangélico em que Jesus critica a hipocrisia “de quantos dizem, mas não fazem”, sublinha que “a experiência da doença faz-nos sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro. Torna ainda mais nítida a nossa condição de criaturas, experimentando de maneira evidente a nossa dependência de Deus”.

De acordo com o comunicado da CEP, além da bênção dos doentes, haverá uma referência especial com “uma prece pelos profissionais de saúde e por todos os cuidadores formais e informais que neste contexto estão na linha da frente na luta contra a pandemia e no cuidado ao próximo”.