Cardeal hondurenho Óscar Maradiaga infetado com Covid-19

Rodríguez Maradiaga, com 78 anos, está a receber tratamento numa clínica particular e, segundo o porta-voz da CEH, o resultado do teste foi conhecido depois de vários exames clínicos.

O cardeal Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga, um dos elementos mais próximos do Papa Francisco testou positivo para a Covid-19 esta quinta-feira, mas o seu estado de saúde é considerado estável.

Depois de ter conversado com o cardeal Rodríguez Maradiaga, o porta-voz dos bispos hondurenhos, Juan Ángel López, mostrou-se tranquilo quanto à evolução do quadro clínico e pediu aos meios de comunicação social que não especulem sobre o estado de saúde do cardeal Maradiaga, garantindo que a situação será atualizada periodicamente.

A ausência de Rodríguez Maradiaga foi notada nas comemorações do 274.º aniversário da descoberta da Virgem de Suyapa e, no último fim de semana em que oficiou a homilia, não retirou a máscara, o que chamou a atenção da comunidade.

Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga é arcebispo de Tegucigalpa desde 8 de janeiro de 1993, altura em que sucedeu a Héctor Enrique Santos.

Já foi candidato à sucessão do Papa em duas ocasiões e mantém excelentes relações com Francisco que, em outubro de 2020, completou a formação do Conselho dos Cardeais, tendo designado Rodríguez Maradiaga como coordenador.