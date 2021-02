Vítor Baía critica arbitragem no Belenenses SAD-FC Porto. "Não nos podemos calar quanto à dualidade de critérios"

Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, fala em "espírito de revolta" após a arbitragem de Fábio Veríssimo no jogo entre Belenenses SAD e FC Porto. Em declarações à FC Porto TV, o dirigente portista diz que o clube não se vai calar em relação à "dualidade de critérios".

"Acima de tudo dar a conhecer o nosso estado de espírito que é de revolta. Por aquilo que temos vindo a assistir quanto à dualidade de critérios nos aspetos disciplinares e àquilo que tem sido o comportamento dos árbitros ao longo da época, sentimo-nos verdadeiramente prejudicados. Temos os jogadores descontentes, como é lógico, e revoltados com o que se tem assistido", afirma, de forma geral.

Sobre o jogo no Jamor, Baía pede "árbitros com conhecimento de jogo diferente" e espera ação por parte do Conselho de Disciplina.

"Ontem voltou a acontecer, falta aos árbitros ter um conhecimento de jogo diferente, de olhar para o jogo de forma completamente diferente, de aplicação da lei, de olhar para os lances de forma diferenciada. O Conselho de Disciplina terá uma palavra a dizer no crescimento destes árbitros. Não nos podemos calar quanto à dualidade de critérios. Sentimo-nos prejudicados com a questão disciplinar", atira.

Vítor Baía recorda lances de Taremi, Corona e Marega, para lá do lance que causou a grave lesão de Nanu, e fala do ambiente vivido no balneário depois do jogo: "Se vocês vissem no balneário, ficavam loucos".

"Agora para marcarem um penálti sobre o Taremi já custa bastante, já o querem denominar como 'piscineiro'. As faltas não contam se for sobre o Marega, porque ele é forte, o Corona é alvo de caça ao homem. Se vocês vissem no balneário, ficavam loucos. Não podemos fechar os olhos, há confiança, mas os árbitros têm de fazer bem o trabalho. O nosso treinador trabalha com grande afinco, queremos que uma classe que queremos que seja cada vez melhor e mais forte não tenha influência na definição deste campeonato", atira.