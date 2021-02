Guilherme Aguiar arrasa Fábio Veríssimo e sugere ao FC Porto que recorra do resultado

Fábio Veríssimo volta ao olho do furacão depois da polémica criada em redor do amarelo mostrado a João Palhinha. O árbitro de Leiria voltou a apitar e logo um Belenenses SAD-FC Porto que terminou com muitas criticas apontadas pelos jogadores e treinador portistas à sua atuação.

Mas os alertas não se ficam por aqui. O ex-vice dos azuis e brancos avisa ainda Cláudia Santos, presidente do Conselho de Disciplina (CD), sobre eventuais sanções a Sérgio Conceição e a Marega, pelos protestos com o árbitro após o lance de Nanu.

O jogador do FC Porto passou a noite no hospital, (...)

"Agora vem o CD dizer que temos que manter a postura. Mas como é que é possível? Será que a senhora presidente, perante uma circunstância como esta mantinha a postura? Sobretudo, se se tratasse do clube que é simpatizante [alusão ao Benfica]? São essas coisas. Isto tem de ser equilibrado nas equipas, nos árbitros e nós órgãos que fazem a disciplina e a arbitragem", exige.

Recurso do resultado para os tribunais

Perante os acontecimentos do Jamor, Guilherme Aguiar, depois do precedente aberto pelo Sporting no caso que envolveu Palhinha, sugere ao FC Porto recurso para o Tribunal Administrativo ou para o Tribunal Arbitral do Desporto, no sentido de "mandar suspender o resultado do jogo".