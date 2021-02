FC Porto prepara Braga com Nanu em repouso domiciliário e Otávio em tratamento

O FC Porto voltou aos treinos esta sexta-feira, horas após o empate contra a Belenenses SAD, com quatro jogadores indisponíveis.

Os dragões voltaram a atualizar o estado clínico de Nanu, que já está em casa em repouso domiciliário depois de ter sofrido uma concussão cerebral e do traumatismo vertebro-medular sofrido no jogo com a Belenenses SAD, após choque violento com o guarda-redes Kritciuk. O jogador do FC Porto passou a noite no hospital, em Lisboa, em observação e já está de regresso a casa.

O clube deixou ainda uma nota de agradecimento em relação à onda de apoio em torno da lesão do lateral: "O FC Porto e Nanu agradecem todas as mensagens de solidariedade que têm vindo a receber ao longo das últimas horas por parte de adeptos, companheiros de profissão e sociedades desportivas".

Além de Nanu, no boletim clínico portista figuram ainda os nomes de Mbaye (ginásio), Marcano (treino integrado condicionado) e Otávio (tratamento).

O Porto volta a treinar este sábado, às 11h00, no Olival. A partir das 12h30, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão da partida. O Braga-FC Porto está marcado para domingo, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.