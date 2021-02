FC Porto. Nanu já teve alta

O jogador do FC Porto passou a noite no hospital, em Lisboa, em observação e já está de regresso a casa.

Nanu já teve alta médica e vai iniciar a recuperação da concussão cerebral e do traumatismo vertebro-medular sofrido no jogo com a Belenenses SAD , após choque violento com o guarda-redes Kritciuk.

Nanu teve perda de conhecimento após o choque com Kritciuk, foi assistido no relvado e transportado para o hospital. O estado do atleta será monitorizado nos próximos dias e aguarda-se por novo diagnóstico para se perceber quando poderá regressar à competição.

O guarda-redes russo, interveniente no lance, já desejou as melhoras a Nanu e apresentou a sua versão do lance. Insultado nas redes sociais, Kritciuk explica que foi um choque acidental. Na opinião do jogador da Belenenses SAD, a haver falta é do defesa do FC Porto.