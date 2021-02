Árbitros apresentam queixa contra Sérgio Conceição

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresenta queixa contra o treinador do FC Porto e fala em “ofensas graves” contra o árbitro Fábio Veríssimo.

Em comunicado, a APAF considera “inadmissível” o tipo de linguagem e comportamentos de Sérgio Conceição após o Belenenses SAD – FC Porto.

“Ontem [quinta-feira], vimos o Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, após o seu jogo, proferir ofensas graves à integridade humana e moral do Árbitro Fábio Veríssimo e da sua equipa. É inadmissível que continuemos a aceitar este tipo de palavras e comportamentos em público como normal no Futebol. É urgente começar a medir as consequências das palavras proferidas”, escreve a associação de árbitros.

A APAF lamenta que se tenha gerado “o ódio e a irresponsabilidade, principalmente através da comunicação social e redes sociais”.

“Condenamos este comportamento e encaminhamos a queixa para todos os órgãos competentes. A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol dará todo o apoio jurídico ao Árbitro Fábio Veríssimo e espera que este seja mais um mau exemplo que veremos condenado à luz da justiça dos órgãos competentes”, acrescenta o órgão liderado por Luciano Gonçalves.