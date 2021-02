​Um casamento, três adiamentos. À quarta será de vez?

Veja também:

A música da Christina Perri, "A Thousand Years", irá conduzir Carina na marcha até ao altar, mas a data já foi alterada três vezes, devido às limitações impostas para evitar a propagação da Covid-19. O roupão de seda da noiva tem nas costas gravado a primeira data do casamento - junho do ano passado.



“Primeiro foi marcado para o dia 13 de junho de 2020, depois 4 de outubro de 2020, e posteriormente 8 de maio de 2021, e agora decidi adiar para o dia 11 de setembro de 2021, mas desta vez há de realizar-se”, diz com confiança, a noiva Carina Teixeira, de 32 anos, mostrando as alianças, gravadas com a primeira data (13 de junho de 2020, o dia do santo casamenteiro) e assim vão ficar porque no futuro recordará a história agora contada na primeira pessoa.

“São mais de 200 convidados, tive de adiar, porque tinha muita gente reticente, com medo [da Covid-19]. Não quero as pessoas com medo, havia muita gente a dizer que não ia. Psicologicamente não é fácil, tento não demonstrar, mas é complicado”, admite a jovem que namora com Fábio desde 2007.

Não é fácil a situação, como noiva e também como mãe. Carina adiou por três vezes o batizado do filho Afonso, previsto para a mesma data, na mesma Igreja da Nossa Senhora dos Remédios, na Guarda. “Como mãe também é muito difícil, queria que o meu filho fosse batizado mais cedo”, ressalva.

A dama de honor, a prima Filipa Teixeira, 22 anos, vê a tristeza dos noivos. “Não tem sido fácil, com tanta coisa organizada, ver sempre eles a adiarem uma coisa que querem”, denota, enquanto ajuda nos pormenores, como as flutes de champanhe com as iniciais dos noivos, sob o tema do mar.