Polícias e bombeiros madeirenses já estão a ser vacinados

Ao contrário do que acontece em Portugal continental, a Madeira já começou a vacinar os polícias e os bombeiros contra a Covid-19. Um quinto dos elementos das forças de segurança receberam esta semana a primeira dose, e o mesmo vai acontecer até domingo a metade dos bombeiros daquele arquipélago.



O processo a cargo da Direção Regional de Saúde tem para já três etapas. Começou a 19 de janeiro, com a vacinação dos primeiros 100 bombeiros e elementos da Cruz Vermelha.



Prosseguiu três dias depois com a vacinação de 24 bombeiros de Porto Santo. Já esta semana, na quarta-feira, foram vacinadas mais 400 pessoas, desta vez, incluindo também as forças de segurança.

A vacinação decorreu na sede do Serviço Regional de Proteção Civil, e por lá passaram ao longo do dia 128 elementos da PSP, 37 militares da GNR, sete elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e mais de 200 elementos dos bombeiros, Cruz Vermelha, Proteção Civil regional e SANAS - a Associação Madeirense para o Socorro no Mar.

Para estes 400 operacionais, a toma da segunda dose está já marcada para 24 de fevereiro.