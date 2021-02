Mais vacinas.Hospitais privados recebem mais 6.100 doses da Moderna

Relembrou que “só retomaremos a normalidade quando pelo menos 70% da população estiver vacinada”, meta que, se houver disponibilidade de vacinas, será atingida até ao fim do verão.

Nesta ocasião, Costa considerou ainda que Portugal já atingiu “ponto de estabilização” do número de doses de vacinas semanalmente, reforçando que “devem ser reservadas exclusivamente a quem é prioritário”.

O anúncio foi feito na visita às instalações do novo hospital do Grupo CUF.

O plano de vacinação contra a Covid-19 começou a 27 de dezembro. Neste momento, continua a ser cumprida a primeira fase do plano, na qual está prevista a vacinação de profissionais de saúde prioritários, utentes e profissionais em lares de idosos e nas unidades de cuidados continuados, funcionários de serviços essenciais (entre os quais os titulares de órgãos de soberania), idosos com mais de 80 anos e maiores de 50 com determinadas patologias associadas.

Esta primeira fase do plano de vacinação vai prolongar-se até abril.

A segunda fase da vacinação está previsto abranger todos os maiores de 65 anos e os maiores de 50 com determinadas patologias (diferentes das abrangidas na primeira fase) e a terceira fase, ainda sem data para começar, vai alargar a vacinação ao resto da população.

Na quinta-feira, Portugal registou 225 mortes relacionadas com a Covid-19 e 7.914 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, morreram em Portugal 13.482 pessoas, num total de 748.858 casos de infeção confirmados.