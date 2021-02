Mais vacinas. Hospitais privados recebem mais 6.100 doses da Moderna

Veja também:

O primeiro-ministro António Costa revelou que “esta semana vão ser distribuídas mais de 6.100 doses da vacina da Moderna para os profissionais de saúde dos privados”.



O anúncio foi feito na visita às instalações do novo hospital do Grupo CUF.

Nesta ocasião, Costa considerou ainda que Portugal já atingiu “ponto de estabilização” do número de doses de vacinas semanalmente, reforçando que “devem ser reservadas exclusivamente a quem é prioritário”.

Relembrou que “só retomaremos a normalidade quando pelo menos 70% da população estiver vacinada”, meta que, se houver disponibilidade de vacinas, será atingida até ao fim do verão.

O primeiro-ministro aproveito a visita ao hospital CUF Tejo para agradecer a parceria entre setores privado e público e fez as contas ao número de acordos em vigor. "Temos 53 acordos em todo o país com instituições dos setores privado e social, 13 dos quais, especificamente, para tratamento de doentes covid-19. No momento em que cada cama é absolutamente essencial, a existência de mais 300 camas disponibilizadas pelo setor privado no seu conjunto é muito importante", frisou.

Costa sublinhou ainda que haverá ainda mais 700 camas disponibilizadas pelo privado para o atendimento de doentes não Covid-19 que necessitam de tratamento.