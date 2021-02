Madeira regista 108 novos casos e mais uma morte por Covid-19

Veja também:

A Madeira registou esta sexta-feira 108 novos casos positivos de Covid-19 e mais uma morte associada à doença, atingindo a região a meia centena de óbitos, somando 140 doentes recuperados, informou a Direção Regional de Saúde. .

A vítima mortal é uma mulher de 88 anos que se encontrava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça e tinha comorbilidades associadas, informou a Secretaria da Saúde e Proteção Civil da Madeira.

Dos novos casos, apenas um é importado, sendo as restantes de transmissão local, passando a região a contabilizar 5.633 situações confirmadas e 1.842 ativos, adianta a autoridade regional de saúde.

Na mesma informação, a Direção Regional de Saúde indica que 68 pessoas estão hospitalizadas na unidade Dr. Nélio Mendonça, 61 das quais em Unidades Polivalentes e sete na de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19.

Também permanecem nos cuidados intensivos do Hospital do Funchal os três doentes com diagnóstico de Covid-19 que foram reencaminhados do território continental (região de Lisboa e Vale do Tejo).

Ainda existem 31 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, "permanecendo as restantes em alojamento próprio".